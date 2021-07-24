Selahattin Kınalı’nın Muhammet Demir sözlerine Başakşehir’den tepki: ‘Kınıyoruz’

Süper Lig’de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ve Medipol Başakşehir hazırlık maçında karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın yayınlandığı kanalda yorumculuk yapan Selahattin Kınalı’nın sözleri gündeme oturdu.

Maç sırasında İtalya Milli Takımı’nın savunmacısı Giorgio Chiellini’den bahseden maç spikeri Cüneyt Şen’e yanıt veren Selahattin Kınalı, “O da müthiş bir adam. Aslen Trabzon Guguda’lıdır. At hırsızlarının olduğu bir yer var bizde. Bizim köye de çok yakın” ifadelerini kullandı. Spiker Kınalı’nın sözlerinin yanlış anlaşılabileceği konusunda uyarıda bulunsa da, yaptığı yorumu savunan Kınalı, “Ben de oralıyım ne fark eder. İronidir, kendine güvenen insanlar esprilerden rahatsız olmaz” dedi.

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“MUHAMMET DE ORALIDIR”

Ardından Başakşehir’in forvet oyuncusu Muhammet Demir hakkında konuşan Kınalı, “Az önce at hırsızlarından bahsettik ya, Muhammet de oralıdır” şeklinde konuşunda maçın spikeri Cüneyt Şen, “İsterseniz demeyelim, sosyal medyada tepki var” yanıtını verdi. Öte yandan maç içerisinde yaşanan başka bir pozisyonu yorumlayan Kınalı’nın “Futbol erkek oyunudur. Tabii sert olacak” sözleri de sosyal medyada büyük tepki çekti.

Yaşananların ardından bir açıklama yayınlayan Başakşehir Kulübü, “Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Trabzonspor ile oynadığımız hazırlık maçını A Spor kanalında yorumlayan Selahattin Kınalı’nın futbolcumuz Muhammet Demir hakkında söylediği çirkin sözleri kınıyor ve kendisine iade ediyoruz. A Spor kanalının da bu kişi hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi.