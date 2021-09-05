Şenol Güneş: Bir güven sıkıntısı olduğunu görebiliyorum

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Avrupa Şampiyonası'ndan geldikten sonra özgüven kaybı olduğu gerçek. Karakter olarak sonuçtan kaynaklanan bir güven sıkıntısı olduğunu görebiliyorum" dedi.

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2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 5’inci maçında Türkiye, tarihinde ilk kez karşılaştığı Cebelitarık’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek puanını 11’e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Zaman zaman hata ve eksiklere rağmen pozisyonlar bulduk. Rakibimizin gücünü biliyoruz. 3 puana ihtiyacımız olan bir maçtı. İkinci yarı golleri bulmak zorunda kaldık. Skor erken gelmeyince gerekli değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Rakibin çıktığı 3 tane pozisyon var, o baskıyı yapıp pozisyon vermememiz gerekiyordu. Dinlenmesi gereken bazı oyuncularımız vardı, onları dinlendirmek istedik ama oyunun ilk yarısı olumsuz olunca oyuna sokmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

“Eleştiriler olacaktır”

Sosyal medyadan eleştirilen oyuncular hakkında gelen bir soruya ise Güneş, “En fazla olumsuz etkilenen Enes oldu. Suni çimde daha önce oynamıştı, penaltıyı daha önce atmıştı ama burada atamadı. Bazı oyuncular kendi karakterleri itibariyle özgüven kaybı yaşayabilir, biraz silik kaldı. Kötü oynasa bile arayan Enes’i sahada göremeyince almak zorunda kaldık. Efecan’ı beğendim. Tek tek oyuncuları muhakeme yapmak doğru olmaz. Bazı oyuncular içerisinde daha çok şey yapabildi. Ne kadar istekli olursanız olun rakibin gücüne göre konsantrasyonunuzda değişiklik olabilir. Hep savunmasında kalan takıma karşı suni çimde oynamanın da dezavantajları var. Eleştiriler olacaktır, gayet normal” ifadelerini kullandı.

“Avrupa Şampiyonası’nda özgüven kaybettik”

Salı günü oynanacak Hollanda maçı için değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, “Bu maç bitti. Hollanda maçına çıkıp kazanmak ve avantajlı olarak ülkemize dönmek istiyoruz. Norveç sıralamada öne geçerse bize gelecek. Kazanırsak zaten kaybettiğimiz puanları telafi etme şansımız olacak. Son maçta 3 gol atarak, 3 puan kazandık ve grubun ilk yarısını tamamladık. Avrupa Şampiyonasından geldikten sonra özgüven kaybı olduğu gerçek. Karakter olarak sonuçtan kaynaklanan bir güven sıkıntı olduğunu görebiliyorum. Az evvel dediğim gibi; Enesin bundan daha iyi oyuncu olduğunu biliyorum ama buna benzer başka oyuncular da var. Bizim için asıl değerlendirme Hollanda maçı olacaktır. Karadağ maçını kazansaydık avantajlı gidecektik ama şu anda 11 puanla Hollanda’ya gidiyoruz. Bu maçları unutarak gideceğiz. Eksiklerimizi elbette konuşacağız ama önümüze bakacağız. Bazı oyuncularımız geç geldi. Ozan Tufan hala gelemedi. Halil İbrahim son gün geldi. Kart gören Çağlar, Cengiz ve Hakanı oynatmayı hiç düşünmüyordum. Bu tür şeyleri düşünüyorsunuz. Zekinin biraz rahatsızlığı vardı. Bu maçı geride bıraktık. Bu maçtan sonra çok iyiyiz demek doğru değil. Daha farklı kazanmamız gereken maçları berabere bitirdik. Bu hatalarımızı konuşuyoruz. Herkesin övgüsünü de eleştirilerini de görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Oyunun gidişatına göre değişiklik yaptık”

Maç içerisindeki oyuncu tercihleri konusunda da Güneş, “Solda Kerem’i, sağda Efecan’ı; Enes’i ise santrforda bağlantı olarak kullandık. 2’ye 1’i iyi yapan, çabuk oyuncuları kullanmayı düşündük. Orkun topun yönünü değiştirmesi için merkezde kullandık. Halil yeni geldiği ve oynadığı maç sayısı az olduğu için sonradan oyuna aldık. Biz Çağları bile soru işareti olarak gördük. Enes’i fizik olarak sorunu olmadığı için ilk 11de düşündük. Efecan çok dinamik ve gayretliydi. Oyuncuları seçim yaparken oyunun gidişatına göre kullanmaya çalıştık. Hücumda yeteri kadar gol bulamayınca ve gecikince Halil hamlesini yaptık” dedi.

Öte yandan ikinci yarı Efecan’ın sol bek oynaması konusunda ise Güneş, “Oyuncu değişikliği yapmak durumunda kaldık. Yapacağımız hamle şansımız az olunca Efecan’ı orada denedik ve iyi oynadı. Ondan sonra Rıdvan’ı oyuna alıp tekrar sağ kanatta kullandık” diye konuştu.

“İki tane dinamik kalecimiz var”

Kaleci tercihleri konusunda gelen bir soruya ise Güneş, şu cevabı verdi:

“Üç kalecinin durumunu geçen anlattım. Mert bizim için başlangıçta direkt oynayan kaleciydi. Başakşehir’de yedek kalıp transfer olunca diğer kalecilerimize yöneldik. 2 tane dinamik genç kalecimiz var. Uğurcan’ı Avrupa Şampiyonasında oynattık. Sezon başına baktığımız zaman Uğurcan da Altay da iyi performans sergiliyor. Uğurcan suni çimde oynadığı için onu bu maçta denedik. Genel kanaat olarak ne Altay’dan ne de Uğurcan’dan vazgeçemeyiz. Bu Mert için de geçerli.”