Sergen Yalçın ne yapacağını şaşırdı!

Antalyaspor deplasmanına eksik gelen Beşiktaş'ta, maç içinde yaşanan gelişmeler, Sergen Yalçın'ı zor duruma düşürdü.

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Süper Lig’in 5. haftasında Antalya’da Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, sakatlıklar nedeniyle zor duruma düştü. Teknik Direktör Sergen Yalçın, yedi eksikle geldiği ve kadroda rotasyona gittiği Antalya deplasmanında yaşanan sakatlıklar nedeni ile sıkıntıya düştü.

Beşiktaş’ın deplasmanda oynadığı maçta hastalanan Valentin Rosier ile sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Welinton Silva, Alex Teixeira ve Ajdin Hasic kadroda yer almadı. Sergen Yalçın, ilk 11’de Mehmet Topal’ı stoperde, Necip Uysal’ı ise sağ bekte başlattı.

Savunmada sıkıntı

Zaten iki futbolcusunu mevkileri dışında oynatmak zorunda kalan Sergen Yalçın, 22. dakikada Necip Uysal’ın sakatlanması ile ilk sıkıntısını yaşadı. Mehmet Topal’ı sağ beke çeken Sergen Yalçın, Josef’i orta sahadan savunmanın ortasına kaydırdı. Atiba da Josef’in yerine savunmanın önüne geçti. Ancak 37. dakikada bu kez de Mehmet Topal sakatlandı.

Bunun üzerine oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu. Rıdvan Yılmaz, sol beke geçerken, sağ bek bu kez N’Sakala’ya devredildi. İlk yarının sonlarında ise peş peşe Antalyaspor’un golleri geldi. 42. dakikada Wright, skoru 1-0 yaptı. 45+1’de Veysel Sarı, farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 Antalyaspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı değişiklikler

Sergen Yalçın’ın rotasyon yaptığı kadroda şans bulan Kenan Karaman ve Gökhan Töre, devre arasında oyundan alındı. Ghezzal ve Larin’i oyuna süren Sergen Yalçın, ilk yarının hemen başında gelen golle umutlandı. Larin’in pasıyla Rıdvan Yılmaz’ın golü, farkı bire indirdi.

İkinci yarının başında savunma kurgusunu bir kez daha değiştiren Sergen Yalçın, Josef’i orta sahaya eski yerine alırken, Atiba’yı savunmanın ortasına monte etti. İkinci yarıda daha tempolu bir görüntü sergileyen Beşiktaş, Batshuayi ile beraberliği de yakaladı.

Sergen Yalçın ikinci yarıda oyuna soktuğu oyunculardan Ghezzal’ın attığı gol maçın sonucunu belirledi. Beşiktaş böylece sakatlıklarla boğuştuğu zorlu deplasmandan, 2-0 geriye düşmesine rağmen, ikinci yarıda ortaya koyduğu futbolla üç puanı almasını bildi.