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Sergen Yalçın: Oyuncuların keyfine göre yapamam

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında konuşurken, 85. dakikada oyundan alınmasına tepki gösteren Aboubakar'ın da reaksiyonunu yorumladı.

Güncellenme: 22:03, 02/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Sergen Yalçın: Oyuncuların keyfine göre yapamam

Süper Lig’in 28. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek galibiyet serisini 4’e çıkaran Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu.

Sözlerine galip geldikleri mücadeleyi yorumlayarak başlayan Yalçın, “Zor bir oyun oldu. Malatyaspor da çok mücadele etti. Kazanmak, çok önemli. 1-0, 3 puan bizim için yeterli. İyi mücadele ettik. Kolay değil. Oyuncular yoruluyor. Kazanmak önemliydi. Birçok pozisyon yakaladık. Konsantre olsak farklı olabilirdi ama 1-0’lık skor bugün için yeterli” ifadelerini kullandı.

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Sergen Yalçın’a 85. dakikada oyundan aldığı Aboubakar, kenara gelirken gösterdiği tepki sorulunca şu cevabı verdi:

Oyuncular bireysel düşündükleri için bazı tepkiler verebiliyorlar. Ghezzal’ı geçen bir çıkardım, tepki gösterdi. Oynamak istiyor, çıkmak istemiyor ama bizim de düşünmemiz gereken 30 tane oyuncu var. Bireysel olarak oyuncuların keyfi isteklerine göre takım yapamayız, kadro çıkartamayız. Biz takımı, oyunu düşünmek zorundayız. Gidişata göre kim bize fayda sağlayacaksa ona göre yaparız. Rachid başka, Gökhan başka bir oyuncu. Larin başka, N’Koudou başka oyuncu. Bireysel oyunculardan bahsediyorum. Gökhan ve N’Koudou ile karşı kaleye daha hızlı gidebilen bir takım. Gökhan girip son bölümde iyi oynadı. Oyuncular tepkiler veriyor, anlayabiliyoruz. Aşırı olmadığı sürece bizim için bir problem teşkil etmez.”

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Beşiktaş Futbol Malatyaspor oyuncu Sergen Yalçın Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:22:00,