Sergen Yalçın sakatlıklar ile ilgili ilk açıklamayı yaptı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada sakat futbolcular ile ilgili ilk bilgileri verdi.

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Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sakatlanan Vida, Teixeira ve N’Koudou ile ilgili açıklama yaptı.

Üç futbolcunun sakatlanmasından dolayı zorunlu oyuncu değişiklikleri yaptıklarını belirten Sergen Yalçın, “Henüz doktorla konuşmadım. Net bilgi yarın kontrollerden sonra belli olacak ama Teixeira’nın Borussia Dortmund maçında oynayabileceğini düşünmüyorum. Arka adalesinde sorun var gibi… Ne kadar sahalardan uzak kalır bilmiyorum. Vida ve N’Koudou oynayabilir diye düşünüyorum. Ama net bilgiyi yarın doktorla konuştuktan sonra anlayabiliriz” dedi.

“Şampiyonlar Ligi başka bir seviye”

Milli maç dönüşlerinin zor olduğunun altını çizen Sergen Yalçın “Çok fazla futbolcumuz gidiyor. Milli maç dönüşleri her zaman zordur. Yeni Malatyaspor’da iyi bir takım… Futbolcularımız ne oynamaları gerektiğini biliyordu. İstekli, arzulu bir oyun ortaya koyduk. Sakatlıklar nedeniyle zorunlu değişiklikler yaptık. Şampiyonlar Ligi maçının da provasını yapmaya çalıştık. Ancak Şampiyonlar Ligi başka bir seviye tabi…” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund ile oynanacak maç ile ilgili ise Sergen Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle oynayacağımız kulvarın heyecanını yaşamalıyız. Şampiyonlar Ligi futbolun en üst seviyesi. Taraftarların izlerken zevk alacağı bir futbol oynamak istiyoruz. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oyunun güzelliğini, günün heyecanını yaşayalım. Futbolcularımız da onları mutlu etmek için ellerinden geleni yapsınlar. Skora sonra bakarız.”