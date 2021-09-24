Sergen Yalçın’ın derdi büyük

Beşiktaş'ta sakat ve cezalıların sayısı, neredeyse ideal 11 çıkaracak kadar fazla. Sergen Yalçın, yedeğin yedeği ve farklı mevkide oynayacak isimlerle Altay maçına çıkacak.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ta son dönemde üst üste gelen sakatlıklar ve cezalara dün yenileri eklendi. Larin'in de sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Altay maçında oynayamayacak isimlerin sayısı 11'e çıktı.

Kaleci dışında ideal on bire yakın eksikler nedeniyle Teknik Direktör Sergen Yalçın büyük sıkıntı yaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, eksikler nedeniyle ya yedeğin yedeğini ya da farklı mevkide oynayacak isimleri kullanmak zorunda.

UMUT MERAŞ SEVİNCİ

Sağ bekte Rosier'in yokluğunda sol bek N'Sakala forma giyecek. Stoperde Montero'nun partnerinin Atiba olması bekleniyor. Sol bekte Rıdvan'ın yeri garanti, iyileşen Umut Meraş da kadroya dahil edildi. Yalçın'ın orta sahayı Josef-Pjanic-Oğuzhan'dan, forveti ise Gökhan Töre, Kenan Karaman ve Güven Yalçın'ndan kurması muhtemel…

Beşiktaş, ideal hücum hattındaki Ghezzal, Teixeria, N'Koudou, Larin ve Batshuayi'den yoksun olacak.