Sergio Agüero futbolu bıraktı! Gözyaşları içinde veda…

Arjantinli yıldız golcü Sergio Agüero yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle 33 yaşında futbol kariyerini noktaladı. Son olarak Barcelona forması giyen Agüero, Nou Camp'ta yapılan törende gözyaşlarına hakim olamadı.

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İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu “Kun” lakaplı Sergio Agüero, profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Nou Camp Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Agüero, “Profesyonel futbol yaşantımı bırakma kararı aldım. Çok zor bir dönem ama gerekliydi. Önemli olan sağlık” dedi.

La Liga’da ekim ayı sonundaki Alaves maçında yaşadığı sağlık sorunundan sonra doktorların kendisi için en iyisinin futbolu bırakmak olduğunu söylediğini anlatan Arjantinli futbolcu, “Futbola döneceğime dair çok az da olsa bir umut vardı ama olmadı. Yaklaşık 10 gün önce bu kararı aldım. Şu anda iyi doktorlara emanetim” şeklinde konuştu.

Emeklilik kararını açıklayan Sergio Agüero, basın toplantısında gözyaşlarına engel olamadı. pic.twitter.com/LlY92SlRrm — Sözcü Spor (@sozcugazetespor) December 15, 2021

‘BAŞIM DİK AYRILIYORUM’

“En azından bunun önceden değil şimdi olduğuna şükrediyorum” diyen Agüero, ilk topa dokunduğu 5 yaşından beri futbol oynamak istediğini ancak Avrupa’ya kadar ulaşacağını hiç hayal etmediğini söyledi. Oynadığı tüm kulüplere, Arjantin Milli Takımı’na, takım arkadaşlarına ve ailesine teşekkür eden Agüero, “Oynadığım takımların kazanmasına yardım etmek için en iyisini yaptığıma inanıyorum. Başım dik ayrılıyorum. Futbolda yaşadığım güzel anlar her zaman benimle kalacak” ifadelerini kullandı.

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta da “Dünya çapında tanınmış, golcü bir futbolcu oldun. Bundan sonraki yeni döneminde de çok başarılı işler yapacağına eminim” dedi.

GUARDIOLA DA TÖRENE KATILDI

Agüero’nun futbola veda ettiği basın toplantısına, Barcelona’daki takım arkadaşlarının yanı sıra aralarında Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola’nın da olduğu geçmişte forma giydiği Atletico Madrid, Manchester City kulüplerinden ve Arjantin Milli Takımı’ndan da üst düzey temsilciler katıldı.