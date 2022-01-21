Sivasspor, Fenerbahçe maçına 7 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan DG Sivasspor’da 7 eksik bulunuyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 7 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Kesgin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

İKİ KİŞİ CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak.