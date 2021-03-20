Sivasspor gol olup Göztepe’ye yağdı: 3-5

Süper Lig’in orta sıralarında yer alan Sivasspor ve Göztepe, İzmir’de kozlarını paylaştı. Toplamda 8 golün atıldığı müthiş mücadeleyi Sivasspor 5-3 kazanmayı bildi.

Maçın 14. dakikasında Tyler Boyd’un attığı gol VAR kararıyla iptal edildi, ancak 23’te Mustapha Yatabare Sivasspor’u 1-0 üstünlüğe taşıdı. Göztepe karşısında üstün bir futbol sergileyen Sivasspor, 38’de Fayçal Fajr, 41 ve 45+2’de Tyler Boyd’un golleriyle soyunma odasına 4-0 önde girdi.

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İkinci yarıya oyuncu değişiklikleri ile başlayan Göztepe oyunu dengelese de, 55’te Yatabare farkı 5’e çıkartan isim oldu. İlk yarıya göre rakip kalede daha etkin olan Göztepe, 60’da Cherif Ndiaye, 66’da Titi ve 90+2’de Fousseni Diabate’nin golleriyle skoru 5-3’e getirse de sahadan mağlubiyetle ayrılmaktan kurtulamadı.

Bu sonuçla puanını 40 yapan ve bir maçı eksik olan Sivasspor, 39 puanda kalan Göztepe’yi geçerek 9. sıraya yükseldi. Göztepe ligde bir sonraki maçında Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.