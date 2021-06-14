Slovakya, Polonya’ya şans tanımadı: 1-2 | EURO 2020 E Grubu

EURO 2020 E Grubu’ndaki ilk maçta Polonya ile Slovakya karşı karşıya geldi. Baştan sona kıran kırana mücadele şeklinde geçen maçı Slovakya 2-1 kazandı.

Slovakya’ya galibiyeti getiren goller 18’de Wojciech Szczesny (k.k.) ve 69’da Milan Skriniar’dan gelirken, Polonya’nın tek golünü 46. dakikada Karol Linetty kaydetti. Polonya mücadelenin 62. dakikasında Grzegorz Krychowiak’ın kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlarken, Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik 90 dakika forma giydiği maçta ikinci golün asistini yaptı.

Slovakya gruptaki ikinci maçını 18 Haziran’da İsveç ile oynayacak. Polonya ise, 10 Haziran’da İspanya ile karşı karşıya gelecek.

ROBERT MAK’TAN RESİTAL

Karşılaşmadaki gol perdesi 18. dakikada açıldı. Sol kanatta topla buluşan Robert Mak, kendisini marke eden iki Polonyalı futbolcudan şık hareketlerle sıyrıldı. Ceza sahasına girdikten sonra açısı kapalı olmasına rağmen sert bir şut çekti. Direkten dönen top kaleci Wojciech Szczesny’ye çarparak ağlarla buluştu. Gol Szczesny’nin kendi kalesine attığı şeklinde kayıtlara geçse de, Robert Mak pozisyonun yaratıcısı oldu.

POLONYA HIZLI BAŞLADI

Soyunma odasına yenik durumda giren Polonya, ikinci yarıya adeta golle başladı. Mücadelenin 46. dakikasında seri paslaşmalar yapan Polonyalı futbolcular, sol kanattan Slovakya ceza sahası içine girdi. Mateusz Klich’in pasına hareketlenen Maciej Rybus, topu penaltı noktasındaki Karol Linetty’ye çevirdi. Linetty gelişine yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-1’e getirdi.

KIRMIZI KART VE GOL

İkinci yarıya golle başlayan Polonya, önce kırmızı kartla ardından kalesinde gördüğü golle sarsıldı. Maçın 62. dakikasında orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Grzegorz Krychowiak, Jakub Hromada’ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca, hakem Ovidiu Alin Hategan Krychowiak’a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Slovakya karşısında 10 kişi kalan Polonya, 69. dakikada Milan Skrinia’nın golüne engel olamadı. Kullanılan köşe vuruşu kafalardan sektikten sonra penaltı noktasında topu kontrol eden Skrinia, bekletmeden şutunu çekti ve savunmanın arasından geçen top ağlarla buluştu. Asist Trabzonspor’un yeni transferi kaptan Marek Hamsik’ten gelirken, Slovakya bu golle Slovakya yeniden 2-1 öne geçti.