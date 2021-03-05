Southampton’lı oyuncular küme düşme korkularını eşleri sayesinde yeniyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton’ın deneyimli çalıştırıcısı Ralp Hasenhuttl, ligde zor günler geçiren oyuncularının kötü psikolojiden kurtulmak için ilginç bir yola başvurduğunu söyledi.

‘Azizler’ lakaplı Southampton ligde 30 puanla 14. sırada bulunuyor. Son 9 maçından galibiyet çıkartamayan İngiliz ekibi, kalan 12 maçta alt sıralardaki ekiplerle kümede kalma savaşı verecek.

Ligde bir sonraki maçını Sheffield United ile oynayacak olan Southampton, galibiyet halinde büyük bir avantaj elde edecek. Ancak, corona virüsü kısıtlamaları nedeniyle kulübün uzman psikologlarla görüşememesi takımı sıkıntıya sokuyor.

Teknik Direktör Hasenhuttl, “Şu anda psikologlarımız evdeki eşlerimiz. Başka kimseyi görmemize izin verilmiyor. Görüşebileceğimiz az insan var ve bu yüzden uzman psikologlarla görüşemiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“Aslında Zoom üzerinden yapılabilecek toplantılar mümkün” diyen Hasenhuttl, “Ancak erkeklerden oluşan bir topluluğa psikolog olmaya çalışıyorum. Biriyle konuşmaya ihtiyaçları olduğunda, yardımcı antrenörlerim bir doktor veya psikolog gibi onlarla konuşabilir” şeklinde konuştu.

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Oyuncularının eşlerinin önemli bir role sahip olduğuna dikkat çeken Alman hoca, “İhtiyaç duyduklarında sarılabilecekleri insanlar var. Her şeye rağmen hasta değiliz. Şu anda maç kazanamıyoruz. Bu hoş bir durum değil ama doğru bir oyun planı olmadan ve çabalamadan geri dönemeyiz. Sahip olmamız gereken şey bu” dedi.

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