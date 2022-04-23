Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı
Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. Müsabakaların tamamı 1 Mayıs Pazar günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak” ifadelerine yer verildi.
Spor Toto 1. Lig’de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:
- Adanaspor – Boluspor
- BS Ümraniyespor – Balıkesirspor
- Menemenspor – Tuzlaspor
- BB Erzurumspor – Kocaelispor
- RH Bandırmaspor – Ankara Keçiörengücü
- Eyüpspor – İstanbulspor
- A. Denizlispor – Gençlerbirliği
- Manisa FK – Bursaspor
- MKE Ankaragücü – Y. Samsunspor