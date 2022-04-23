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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı

Spor Toto 1. Lig’in 35. hafta programında değişiklik yapılarak, tüm maçlar aynı gün ve saate alındı. Müsabakaların tamamı 1 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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Spor Toto 1. Lig 35. hafta programında değişiklik yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin talebi üzerine, daha önce 29-30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde yapılacağı ilan edilen Spor Toto 1. Lig 35. hafta müsabakalarının tamamı 1 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da oynanacak” ifadelerine yer verildi.

Spor Toto 1. Lig’de 35. hafta karşılaşmaları şöyle:

  • Adanaspor – Boluspor
  • BS Ümraniyespor – Balıkesirspor
  • Menemenspor – Tuzlaspor
  • BB Erzurumspor – Kocaelispor
  • RH Bandırmaspor – Ankara Keçiörengücü
  • Eyüpspor – İstanbulspor
  • A. Denizlispor – Gençlerbirliği
  • Manisa FK – Bursaspor
  • MKE Ankaragücü – Y. Samsunspor
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