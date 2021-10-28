Süper Lig’de 11. hafta hakemleri | Yeni MHK’nin ilk atamaları
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) ilk atamalarını yapmış oldu.
Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalar için Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev alacak hakemleri açıkladı.
29 EKİM CUMA
20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor / Halil Umut Meler
30 EKİM CUMARTESİ
13.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Alper Ulusoy
16.00 Altay-Sivasspor / Erkan Özdamar
16.00 Hatayspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır
19.00 Konyaspor-Fenerbahçe / Fırat Aydınus
31 EKİM PAZAR
13.30 Kayserispor-Karagümrük / Burak Şeker
16.00 Alanyaspor-Göztepe / Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray-Gaziantep FK / Yaşar Kemal Uğurlu
1 KASIM PAZARTESİ
20.00 Giresunspor-Antalyaspor / Suat Arslanboğa
20.00 Başakşehir-Adana Demirspor / Arda Kardeşler