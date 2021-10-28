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Süper Lig’de 11. hafta hakemleri | Yeni MHK’nin ilk atamaları

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK) ilk atamalarını yapmış oldu.

Yayınlanma: 12:37 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
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Süper Lig’de 11. hafta hakemleri | Yeni MHK’nin ilk atamaları

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak karşılaşmalar için Merkez Hakem Kurulu (MHK) görev alacak hakemleri açıkladı.

29 EKİM CUMA

20.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor / Halil Umut Meler

30 EKİM CUMARTESİ

13.30 Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor / Alper Ulusoy

16.00 Altay-Sivasspor / Erkan Özdamar

16.00 Hatayspor-Beşiktaş / Cüneyt Çakır

19.00 Konyaspor-Fenerbahçe / Fırat Aydınus

31 EKİM PAZAR

13.30 Kayserispor-Karagümrük / Burak Şeker

16.00 Alanyaspor-Göztepe / Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray-Gaziantep FK / Yaşar Kemal Uğurlu

1 KASIM PAZARTESİ

20.00 Giresunspor-Antalyaspor / Suat Arslanboğa

20.00 Başakşehir-Adana Demirspor / Arda Kardeşler