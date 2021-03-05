Süper Lig’de 29. hafta maçlarının hakemleri!

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:

6 Mart Cumartesi

16.00 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş – Gaziantep FK: Mete Kalkavan

7 Mart Pazar

13.30 Fatih Karagümrük – MKE Ankaragücü: Halis Özkahya

16.00 Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya

16.00 Hatayspor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Galatasaray – Sivasspor: Ali Şansalan

8 Mart Pazartesi

16.00 Trabzonspor – Alanyaspor: Suat Arslanboğa

16.00 Antalyaspor – Kasımpaşa: Serkan Tokat

19.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Göztepe – BB Eruzumspor: Zorbay Küçük