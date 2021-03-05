Süper Lig’de 29. hafta maçlarının hakemleri!

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak olan hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek olan hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; 6, 7 ve 8 Mart tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler şu şekilde:
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- 6 Mart Cumartesi
- 16.00 Denizlispor – Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
- 19.00 Beşiktaş – Gaziantep FK: Mete Kalkavan
- 7 Mart Pazar
- 13.30 Fatih Karagümrük – MKE Ankaragücü: Halis Özkahya
- 16.00 Gençlerbirliği – Medipol Başakşehir: Özgün Yankaya
- 16.00 Hatayspor – Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
- 19.00 Galatasaray – Sivasspor: Ali Şansalan
- 8 Mart Pazartesi
- 16.00 Trabzonspor – Alanyaspor: Suat Arslanboğa
- 16.00 Antalyaspor – Kasımpaşa: Serkan Tokat
- 19.00 Konyaspor – Fenerbahçe: Fırat Aydınus
- 19.00 Göztepe – BB Eruzumspor: Zorbay Küçük