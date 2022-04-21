Süper Lig’de 34. hafta hakemleri! Cüneyt Çakır sürprizi

Merkez Hakem Kurulu, yeni başkan Sabri Çelik yönetimindeki ilk hakem atamasını yaptı. Yeni MHK, Mart ayında görevden el çektirilen 13 Süper Lig hakemi için de kararını verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Ferhat Gündoğdu’nun istifası sonrası MHK’de göreve gelen Başkan Sabri Çelik ve yönetimi, Tahkim Kurulu’nun göreve dönebileceklerini açıkladığı 13 hakemden sadece Cüneyt Çakır’a Süper Lig’de maç verdi. Bahattin Şimşek ve Tugay Kaan Numanoğlu ise, Spor Toto 1. Lig’de düdük çalacak.

MHK, Gündoğdu döneminde 8 Mart’ta aldığı kararla 13 hakemin artık Süper Lig’de maç yönetmeyeceğini duyurmuştu. Ancak Tahkim Kurulu bu kararı bozmuş ve hakemlerin maç yönetememesinin önündeki engel kalkmıştı. Buna rağmen hakemler hiçbir maçta görev alamazken, Ferhat Gündoğdu geçtiğimiz günlerde istifa ederek yerine Sabri Çelik getirilmişti.

MHK’nin görevden aldığı 13 hakem şu isimlerden oluşuyordu: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Özgür Yankaya (sadece VAR), Halis Özkahya.

İşte Süper Lig’de 34. hafta hakemleri

22 NİSAN CUMA

20.30 Çaykur Rizespor – Fenerbahçe | Halil Umut Meler

23 NİSAN CUMARTESİ

16.00 Gaziantep FK – Göztepe | Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Karagümrük – Giresunspor | Erkan Özdamar

20.30 Adaana Demirspor – Trabzonspor | Yaşar Kemal Uğurlu

24 NİSAN PAZAR

16.00 Başakşehir – Hatayspor | Arda Kardeşler

16.00 Yeni Malatyaspor – Konyaspor | Sarper Barış Saka

20.30 Altay – Galatasaray | Volkan Bayarslan

20.30 Antalyaspor – Kayserispor | Cüneyt Çakır

25 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Sivasspor – Alanyaspor | Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş – Kasımpaşa | Yasin Kol

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