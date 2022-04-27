Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle: