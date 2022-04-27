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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

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Süper Lig’de 35. haftanın hakemleri!

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta heyecanı 29, 30 Nisan ve 1 Mayıs'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre, Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

  • 29 Nisan Cuma
  • 20.30 Fenerbahçe – Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
  • 20.30 GZT Giresunspor – Adana Demirspor: Halil Umut Meler
  • 30 Nisan Cumartesi
  • 16.00 İ.H. Konyaspor – V. Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
  • 16.00 Kasımpaşa – Medipol Başakşehir: Alper Ulusoy
  • 20.30 A. Hatayspor – Altay: Abdulkadir Bitigen
  • 20.30 Trabzonspor – F.T. Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
  • 1 Mayıs Pazar
  • 16.00 Y. Kayserispor – Beşiktaş: Erkan Özdamar
  • 16.00 A. Alanyaspor – Ö.K. Yeni Malatyaspor: Turgut Doman
  • 20.30 Galatasaray – D.G. Sivasspor: Kadir Sağlam
  • 20.30 Göztepe – Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan