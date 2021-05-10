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Süper Lig’de 41. hafta hakemleri açıklandı

Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma savaşı verilen Süper Lig'de çok kritik 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Güncellenme: 15:20, 10/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de 41. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 41. haftasından oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın Karagümrük’ü konuk edeceği mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe’nin Sivasspor maçında Halis Özkahya, Galatasaray’ın ise Denizlispor karşılaşmasında da Abdulkadir Bitigen görev alacak.

11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle;

  • 17.00 Konyaspor-Trabzonspor / Ali Şansalan
  • 20.30 Alanyaspor-Erzurumspor / Alper Ulusoy
  • 20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü / Mete Kalkavan
  • 20.30 Fenerbahçe-Sivasspor / Halis Özkahya
  • 20.30 Başakşehir-Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu
  • 20.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor / Zorbay Küçük
  • 20.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor / Halil Umut Meler
  • 20.30 Denizlispor-Galatasaray / Abdulkadir Bitigen
  • 20.30 Beşiktaş-Karagümrük / Ali Palabıyık
  • 20.30 Gençlerbirliği-Göztepe / Suat Arslanboğa
Alanyaspor Ankaragücü Başakşehir Beşiktaş Çaykur Rizespor Denizlispor Erzurumspor Fenerbahçe Galatasaray Gençlerbirliği Kasımpaşa Kayserispor Konyaspor Süper Lig Trabzonspor
Yayınlanma Tarihi:15:18,