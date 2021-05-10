Süper Lig’de 41. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 41. haftasından oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Lider Beşiktaş’ın Karagümrük’ü konuk edeceği mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe’nin Sivasspor maçında Halis Özkahya, Galatasaray’ın ise Denizlispor karşılaşmasında da Abdulkadir Bitigen görev alacak.
11 Mayıs Salı günü oynanacak maçların programı ve hakemleri şöyle;
- 17.00 Konyaspor-Trabzonspor / Ali Şansalan
- 20.30 Alanyaspor-Erzurumspor / Alper Ulusoy
- 20.30 Kasımpaşa-Ankaragücü / Mete Kalkavan
- 20.30 Fenerbahçe-Sivasspor / Halis Özkahya
- 20.30 Başakşehir-Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu
- 20.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor / Zorbay Küçük
- 20.30 Yeni Malatyaspor-Hatayspor / Halil Umut Meler
- 20.30 Denizlispor-Galatasaray / Abdulkadir Bitigen
- 20.30 Beşiktaş-Karagümrük / Ali Palabıyık
- 20.30 Gençlerbirliği-Göztepe / Suat Arslanboğa