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Süper Lig’de 5’inci haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig’de 5’inci haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir – Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:

17 Eylül Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek

20.00 Altay – Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi

13.30 Demir Grup Sivasspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Mete Kalkavan

19.00 Fraport TAV Antalyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

19.00 Adana Demirspor – Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar

13.30 GZT Giresunspor – İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

16.00 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe: Fırat Aydınus

19.00 Atakaş Hatayspor – Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy

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