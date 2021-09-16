Süper Lig’de 5’inci haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak Süper Lig 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Ligde şampiyon olmuş iki takımı karşı karşıya getirecek Medipol Başakşehir – Fenerbahçe müsabakasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. Altay ile Göztepe arasında oynanacak İzmir derbisinde ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig 5’inci hafta maçlarını yönetecek hakemler şu şekilde:
17 Eylül Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor – VavaCars Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay – Göztepe: Halil Umut Meler
18 Eylül Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor – Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa – Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Fraport TAV Antalyaspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor – Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır
19 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor – İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir – Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 Atakaş Hatayspor – Yukatel Kayserispor: Alper Ulusoy