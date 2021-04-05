Süper Lig’in dibi karıştı! Küme düşme hattında yüksek tansiyon…

Süper Lig’de 32. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken en az şampiyonluk yarışı kadar küme düşme hattında da nefesler tutuldu.

Bitime haftalar kala ligin son 7 basamağında yer alan takımları puan toplama telaşı sardı. Zirvede Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada ligin dibinde bulunan 4 takım sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

KASIMPAŞA’DAN HAFTANIN EN ÖNEMLİ GALİBİYETİ

Son 7 takım arasında bulunan ve Beşiktaş karşısında 5 maç sonra kazanan Kasımpaşa en derin nefesi, haftanın en büyük süprizlerinden birine imza atarak aldı. Siyah beyazlıları 1-0 mağlup eden İstanbul ekibi yeni teknik direktörü Şenol Can ile çıktığı ilk maçı kazanarak 34 puana yükseldi.

Hikmet Karaman’la müthiş bir çıkış yakalayan Ankaragücü üst üste aldığı galibiyetlere bu hafta Antalyaspor’u da ekledi. 32 puana ulaşan Ankara ekibi alt taraftaki rakiplerine endişe verdi.

Bir diğer Ankara ekibi Gençlerbirliği de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 kazanarak kendi adına müthiş bir iş başardı. Bu galibiyetle oldukça moral bulan Gençler puanını 30 yaptı.





BAŞAKŞEHİR’E DERİN BİR ‘OH’ ÇEKTİREN 3 PUAN

Geçtiğimiz yılın şampiyonu Medipol Başakşehir milli aranın ardından Yeni Malatyaspor önünde ecel terleri döktüğü 90 dakikadan 3 puanla ayrıldı. 3-1 kazanan Başakşehir ateş hattında derin bir oh çeken bir başka ekip oldu.

Takımın başına Yılmaz Vural’ı getiren BB Erzurumspor sahasında İttifak Holding Konyaspor’a 2-1 mağlup olarak haftanın kaybedeni oldu. Haftayı tek puanla kapatan Kayserispor ise Göztepe karşısında yeni teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile siftah yapamadı.

DENİZLİSPOR İÇİN HAYATİ MAÇ

Ligde haftanın kapanışında yine tansiyon ve heyecan had safhada olacak. Zirve yarışındaki rakipleri puan kaybeden Fenerbahçe 3 puan için oldukça iştahlı, ancak rakibi de son sırada yer alan Denizlispor. Kalan haftalarda ne kadar puan varsa toplamak isteyen Denizlispor Fenerbahçeyi devirerek hem moral bulmak istiyor hem de rakiplerinin kazandığı haftayı boş geçmeme telaşında.