Emre Demir Barcelona’da

Süper Lig'in en genç golcüsü olan Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Barcelona, transferin detaylarını açıklarken, Kayserispor'un Emre Demir hakkında yaptığı paylaşıma da sosyal medya üzerinden cevap verdi. Transferin detayları da açıklanırken, genç futbolcu için belirlenen serbest kalma bedeli dikkat çekti.

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Süper Lig’in en genç golcüsü unvanını elinde bulunduran 17 yaşındaki Emre Demir, Barcelona’ya transfer oldu. Emre Demir, UEFA kuralları gereği, 18 yaşını doldurduktan sonra Barcelona’ya gidebilecek. 15 Ocak 2004 doğumlu Emre Demir, devre arasında dünya devine katılacak.

Transferi önce Yukatel Kayserispor, paylaşımı ile duyurdu. Ardından Barcelona, resmi sosyal medya hesabından Kayserispor’a yanıt verdi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, transferi “Bir hayal daha gerçek oldu” paylaşımı ile duyurdu.

UNVANI ENES ÜNAL’DAN ALMIŞTI

Kayserispor’un genç yeteneği Emre Demir, 19 Kasım 2019 tarihinde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada tarihe geçti. O maçta 15 yaşında olan Emre Demir, 68. dakikada Bernard Mensah’ın yerine oyuna dahil oldu. Oyuna girdikten üç dakika sonra ağları havalandırmayı başaran Emre Demir, Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını Enes Ünal’dan almış oldu.

Emre Demir, 15 yaş 9 ay 25 günü doldurduğu gün gol atmayı başarmıştı. Emre Demir’den önce bu unvanı elinde bulunduran Enes Ünal ise 16 yaşını 3 ay ve 17 gün geçtiğinde gol kaydetmişti.

TRANSFERİ ÖNCE KAYSERİSPOR DUYURDU

Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Emre Demir’in Barcelona’ya transferini resmen açıkladı.

Yapılan paylaşımda Barcelona da etiketlenerek “Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz! Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir’in, Barcelona’ya transferi konusunda anlaşma sağlandı” denildi.

Gururluyuz, Mutluyuz, Umutluyuz! Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir’in, @FCBarcelona‘ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. @fcbarcelona_tr pic.twitter.com/GnueJ0eZ3B — Yukatel Kayserispor (@KayserisporFK) September 23, 2021

Barcelona, Kayserispor’un bu paylaşımına resmi sosyal medya hesabından yanıt verdi. Dünya devinin yaptığı paylaşımda “Hoş geldin Emre Demir! Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü; 15 yaşında, Türkiye Ligi’nin en genç golcüsü, Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu” ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, transfer ile ilgili “Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir’imizi dünya devi Barcelona’ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona’ya hayırlı olsun” paylaşımında bulundu.

TRANSFERİN DETAYLARI

Barcelona Kulübü, Emre Demir transferinin detaylarını da açıkladı. Barcelona, Emre Demir için Kayserispor’a 2 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bonservis bedeli ödeyecek. Genç futbolcu ile 2027 yılına kadar anlaşma imzalanacak. Emre Demir’in serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olacak.

Emre Demir’in güncel piyasa değeri 1 milyon Euro…