TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bakan Fahrettin Koca’dan onay aldı: ‘Futbolcular aşılanacak’

Özellikle Milli Takım arasından sonra birçok futbolcuda corona virüsüne rastlanılmasının ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. TFF, futbolcuların aşılama kapsamına alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan onay aldı.

FOX Haber’de İsmail Küçükkaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi açıklarken, alınan kararı da duyurdu.

Küçükkaya, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’den haberi aldım. Nihat Özdemir, TFF olarak Ankara’da konuyu detaylı olarak ele aldıklarını, devletin ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini ve futbolcuların aşılama kapsamına alındığını belirtti” sözleriyle kararı izleyenleriyle paylaştı.

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Konuyla ilgili paylaşım yapan bazı vatandaşlar alınan kararın yanlış olduğunu değerlendirirken, bazı kişiler ise doğru buldu. Geçtiğimiz hafta oynanan milli maçların ardından Süper Lig’de birçok kulüpte vaka sayılarında artış gözlemlenmişti.

Ne güzel dünya değil mi? Eşim kanser tedavisi sebebiyle aşı önceliği ile geçen hafta aşısını oldu.Ama ben olamıyorum.Ben hala onun için risk oluşturuyorum.Benim gibi yüz binlerce insan bunu beklerken milyon eurolar kazanan futbolcuların bu kapsama alınması çok yerinde olmuş https://t.co/NWX4pPJvtn — Orhan Gürsel (@OgRsL) April 7, 2021

Futbolcuların aşılanmasına başlanıyormuş. Neden gerekli ki? Hiç hastaneye yatanı var mı, aşı bunun için. Ayrıca taşıyıcı olan futbolcu ailesiyle ya da dışarıda başkasıyla görüştüğünde virüsü yayacak. Bulaşı engellemek önemli.Öncelik öğretmenlere ya da 55 yaş üstüne verilmeliydi. — Burak Birsen (@burakbirsen) April 7, 2021

AŞI sıraylada olsa yandaş ve paralılar bi şekilde kaynak yapıyor araya.Yoksul yoksul olacağına olmasın . Ülkede ahlak kalmamış herkes bana bana metrobüse binen adamın suçu ne ? Siyasetçi futbolcu zengin aşı olur. Yoksula bekle sabret dua et. @drfahrettinkoca — ya erdal (@Erd1al) April 7, 2021

Öğretmenler aşı olmadı!

Okullar açık, yüzyüze eğitim devam ediyor ve öğretmenler aşı olmadı!

Futbol eğitimden daha mı önemli?#VakaUEstueneVaka @_foxhaber pic.twitter.com/tHixkmuRGX — Şenay Zağ (@Senayzag) April 7, 2021

Öğretmenlerden önce futbolcular aşı oluyorsa, biz bakkallar da aşı isteriz — FiltresizAlish® (@FiltresizAlish) April 7, 2021

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