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TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bakan Fahrettin Koca’dan onay aldı: ‘Futbolcular aşılanacak’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından futbolcuların aşılama kapsamına alındığını açıkladı.

Güncellenme: 11:24, 07/04/2021
Spor HaberleriFutbol
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Bakan Fahrettin Koca’dan onay aldı: ‘Futbolcular aşılanacak’

Özellikle Milli Takım arasından sonra birçok futbolcuda corona virüsüne rastlanılmasının ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. TFF, futbolcuların aşılama kapsamına alınması için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan onay aldı.

FOX Haber’de İsmail Küçükkaya, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile konu hakkında yaptığı görüşmeyi açıklarken, alınan kararı da duyurdu.

Küçükkaya, “TFF Başkanı Nihat Özdemir’den haberi aldım. Nihat Özdemir, TFF olarak Ankara’da konuyu detaylı olarak ele aldıklarını, devletin ilgili kurumlarıyla temasa geçtiklerini ve futbolcuların aşılama kapsamına alındığını belirtti” sözleriyle kararı izleyenleriyle paylaştı.

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Konuyla ilgili paylaşım yapan bazı vatandaşlar alınan kararın yanlış olduğunu değerlendirirken, bazı kişiler ise doğru buldu. Geçtiğimiz hafta oynanan milli maçların ardından Süper Lig’de birçok kulüpte vaka sayılarında artış gözlemlenmişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:41,