Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı. Genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Kulüp Başkanları ve Genel Kurul delegeleri katıldı. Olağan Genel Kurul’da Divan başkanı olarak Mehmet Büyükekşi seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu’nda gündemde yer alan TFF Statüsünde değişiklik yapılmasının görüşülerek kabulü veya reddi maddesi oy çokluğu ile gündemden çıkarıldı. Tahkim, disiplin ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) kararları için önerge verileceğine ilişkin TFF Genel Kuruluna 10 dakika ara verildi. Yeniden başlayan genel kurulda Büyükekşi, 93 imza ile verilen yeni önergenin içeriğinde tahkim, disiplin, ve UÇKnın bundan sonraki genel kurulda 16’ncı maddenin tekrar gündemde görüşmesini delege oyuna sundu. Oy birliği ile kabul edilen madde gündeme eklenerek devam edilen Genel Kurul’da görüşülecek.

SEYİRCİ KARARI

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada yayın hakları ile ilgili “Süper Lig için bir şirket kurulması ve ligin tüm haklarının bu şirkete devredilmesi fikrini destekliyoruz. Yurtdışındaki başarılı örnekleri titizlikle inceliyoruz. Yayın haklarının devri için özel bir kanunla Lig AŞ’nın kurulması gerekmektedir. Bu projeyi destekliyor ve bu konuda sıkı şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki sezon seyirci kararı ile ilgili de açıklama yapan Nihat Özdemir “Statların yüzde 50’sini, locaların tümünü seyircilere açacağız. Stat kapasitesinin yüzde 50’si, locaların ise yüzde 100’ü olmak üzere artık taraftarlarımız statlarda maç izleyebilecekler. Geçtiğimiz sezon statların çimleri çok konuşuldu. Bu konuda kararlar aldık, yaptırımlar uygulayacağız. Sizlerin de desteğiyle bu sorunları çözeceğiz. Uluslararası rekabette de daha güçlü olmamız gerekiyor” dedi.

Genel Kurul’un gündemi ise şu maddeler oluşturdu:

1. Toplantı çoğunluğunun tutanakla tespiti

2. Toplantının açılışı

3. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu, (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Üye Seçimi)

4. İstiklâl Marşı ve Saygı Duruşu

5. Genel Kurul Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi

6. Başkanın sunuşu

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması

8. Genel Kurul’da Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun görüşülmesi

9. 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun okunması

10. Genel Kurul’da okunan 01.06.2020-31.05.2021 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançosunun görüşülmesi

11. Denetleme Kurulu Raporu’nun okunması

12. Genel Kurul’da okunan Denetleme Kurulu Raporu’nun görüşülmesi

13. Uluslararası Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun Genel Kurul’a sunumu

14. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası

15. Denetleme Kurulu’nun 01.06.2020-31.05.2021 dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası

16. 01.06.2021-31.05.2022 dönemi Bütçe Tasarısı ile Talimatı ve Bütçe Uygulama Esaslarının görüşülmesi ve kabulü veya reddi hakkında oylama yapılması

17. Gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

18. Yönetim Kuruluna Taşınmaz Alımı ve Satımı, Ayni Haklar Tesisi İçin Yetki Verilmesi Hususunun Karara Bağlanması

19. Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün 69. maddesi gereğince üyelik aidatının belirlenmesi

20. Dilekler, Kapanış