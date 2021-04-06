Trabzon’daki maça damga vuran adam Doğan Alemdar: ‘Başım döndü, şekerim düştü’

Süper Lig 33. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kayserispor’da, kaleci Doğan Alemdar’ın performansı karşılaşmaya damga vurdu.

Maç boyunca 10 kurtarışa imza atan ve bu sezon en fazla kurtarış yaptığı maçını oynayan 18 yaşındaki file bekçisi, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın kendisini tebrik ettiğini söyleyen Alemdar, “Çok güzel bir duygu buradan puanla ayrılmak. Ligde kalma adına önemli bir puan. Uğurcan Çakır gibi ben de iyi yerlere gelmeyi isterim. Uğurcan abi Türkiye’nin bir numaralı kalecisi. Tebrik etti. 1 puanı takım olarak aldık” dedi.

Maçın son anlarındaki kurtarışında başının döndüğünü söyleyen genç kaleci, “Son kurtarışta biraz başım döndü, şekerim düştü sanırım. Maçın sonunda artık kimsenin gücü kalmadı. Kendimi yere attım ve hakem de son düdüğü çaldı. Üstüne koyarak devam etmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Doğan Bakasetas “En zorlandığın kurtarışın hangisiydi?”

Doğan: “Bakasetas’ın kafa vuruşu, en çok zorlandığım pozisyondu.” Bakasetas: “Kaleciyi kutlamamız gerekir, çok genç ve yetenekli bir kaleci. #SüperLig ve Türk Milli Takımı adına önemli işler çıkarabilir.” pic.twitter.com/NQxOStMGF9 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) April 6, 2021

İlginizi Çekebilir Trabzonspor direkleri geçemedi, Kayserispor'u Doğan Alemdar kurtardı: 1-1

BAKASETAS VE ABDULLAH AVCI’DAN TEBRİK

Öte yandan maçın ardından açıklama yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Yunan futbolcu Anastasios Bakesetas da, Doğan Alemdar’ı tebrik etti. Trabzonspor’un tek golünü kaydeden Bakasetas, “Doğan Alemdar’ı kutluyorum. Çok genç ve yetenekli… Türkiye adına da önemli bir yetenek. Kendisini tebrik ediyorum ve en iyi dileklerimi sunuyorum” şeklinde konuştu. Basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı ise, “İstatistik olarak bugün birçok rekoru kırmış olabiliriz. Her şeyi denedi takım. Rakibin kalecisini tebrik etmek lazım” yorumunda bulundu.

Doğan Alemdar hakkında sosyal medyada şu yorumlar yapıldı:

Doğan Alemdar çok iyi ya . Yarım sezonda muazzam iş çıkardı. Lung gibi iyi kaleciyi gram aratmadı. — sinansevim (@sinansev100) April 6, 2021

Polat Alemdar OUT

Doğan Alemdar IN pic.twitter.com/f0gZuZTHk7 — (@OnurhanBulut38) April 6, 2021

Doğan Alemdar yüzde 91 kurtarış yüzdesi ile oynamış gerçekten Türk kaleciliği altın cağ yaşıyor. — yiğit zıngır (@NgYigit) April 6, 2021

Normalde Doğan Alemdar / Trabzonspor maçında Doğan Alemdar pic.twitter.com/lwsKEjUcaG — hilal ﺦ (@hilaltosun61) April 6, 2021