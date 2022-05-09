Trabzonspor Kayseri’ye 5 eksikle gitti

Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Kayserispor ile oynayacağı maç için Kayseri’ye gitti. Trabzonspor kafilesinde sakatlıkları bulunan beş futbolcu yer almadı.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Yukatel Kayserispor karşısında 1-0 galip gelen Trabzonspor, yarın rakibiyle rövanş mücadelesine çıkacak.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde bugün 13.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Trabzonspor kafilesini havalimanında bir grup taraftar karşılarken, bordo-mavili taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bruno Peres, Manolis Siopis, Stefano Denswil, Jean Evrard Kouassi ve Fode Koita kadroda yer almadı.

Yarın 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.