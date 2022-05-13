Trabzonspor kupasına kavuşuyor! İşte program…

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, kupasına yarın düzenlenecek törenle kavuşacak.

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Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor, 14 Mayıs Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksinde bulunan Medical Park Stadı’nda gerçekleştirecek kupa töreni ile kupayı kaldıracak.

Trabzonspor, ilk olarak Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nden saat 17.00’de deniz yoluyla ‘şampiyonlar filosu’ oluşturarak Trabzon Limanı’na varacak. Bordo-mavililerin denizde yapacağı kutlamalara bir çok büyük ve ufak balıkçı tekneleri de eşlik edecek. Karadeniz ekibi, daha sonra Trabzon Limanı’nda kendisini bekleyen üstü açık otobüse binerek karayolu ile stadyuma geçecek.

Medical Park Stadyumu’nun kapıları taraftarlara 16.00’da açılacak. Kupa etkinlikleri ise 18.00’de başlayacak, konserler, horon, kolbastı gösterilerin ardından bordo-mavili takım kupasını alıp, şampiyonluk turu atacak. Trabzonspor, saat 23.00’te sona erecek kupa töreninin ardından Altay karşılaşması için özel uçak ile İstanbul’a hareket edecek.