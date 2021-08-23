CANLI | Trabzonspor Sivasspor maçı | Süper Lig 2. hafta

Trabzonspor Sivasspor maçının canlı anlatımı Sözcü'de! Trabzonspor, Sivasspor karşısında kazanıp 2'de 2 yapmak istiyor. Kırmızı-beyazlılar ise sezonun ilk puanını Trabzon'da arıyor.

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Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçın başlama saati 19.15.

Hafta arasındaki Avrupa’daki maçlarından 2-1’lik mağlubiyetlerle ayrılan iki takım, ligde moral bulmak istiyor. 5-1’lik Malatyaspor galibiyetle lige başlayan Trabzonspor’un hedefi 2’de 2 yapmak. Sivasspor ise sezonun ilk puanına kavuşmak istiyor.

31. RANDEVU

Trabzonspor ile Sivasspor , ligde oynanacak olan maçla birlikte 31. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor’un 14, Sivasspor’un ise 1’i hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 8 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Trabzon’da oynanan 15 maçta ise ev sahibinin 9-2 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 4 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Trabzonspor yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig’de 13 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavililer söz konusu süreçte 5 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi en son yenilgisini ise evinde Alanyaspor’a karşı 3-1’lık skor ile almıştı.

ÇALIMBAY’IN TRABZONSPOR ŞANSSIZLIĞI

Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 10 farklı takımın başında Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Çalımbay; Denizli, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Ankaraspor, Eskişehirspor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Sivasspor ile Trabzonspor'a karşı çıktığı 32 resmi maçın sadece 11'ini kazanabildi. Bu maçlarda bordo-mavililer, Çalımbay'ın takımlarına karşı 16 galibiyet elde ederken, 5 maç ise beraberlikle sona erdi.

Rıza Çalımbay kariyerinde Trabzonspor'a karşı 33. karşılaşmasında çıkacak. Sivasspor, Trabzonspor'u mağlup edip, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini almak istiyor.