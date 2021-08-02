Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür takımdan ayrı çalıştı

Molde maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür takımdan ayrı çalıştı.

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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacağı Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer ısınma koşusunun ardından pas çalışması, teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman rondo çalışması ve çift kale maç ile son buldu. Abdulkadir Ömür ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Molde FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.