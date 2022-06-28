Trabzonspor’da Uğurcan Çakır’ın alternatifi Nurullah Aslan

Fulham’ın, Uğurcan’ı satın alma opsiyonlu kiralayarak renklerine katması gündemde. Transfer gerçekleşirse bordo-mavililer, Nurullah için Samsunspor’un kapısını çalacak.

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Trabzonspor’da geleceği merak edilen isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Bordo-mavili yönetimin bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlediği milli file bekçisi için sıra dışı bir iddia İngiliz medyasından geldi. İngiltere Premier Ligi'ne yeniden yükselen Fulham'ın, transferde risk almamak için Uğurcan'ı satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine katmak istediği belirtildi.

ALTERNATİF BELİRLENDİ

26 yaşındaki Uğurcan'ın bonservisinin, performansına göre sezon sonunda alınmasının planlandığı vurgulandı. Trabzonspor yönetimi de Fulham ile pazarlık yaparken, Uğurcan'ın alternatifini de belirledi: Samsunspor'dan Nurullah Aslan. Uğurcan'ın durumuna göre, 24 yaşındaki Nurullah için düğmeye basılacak.

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MURAT CEM GİRESUN’A

Trabzonspor, Murat Cem Akpınar'ı Giresunspor'a kiraladı. Geçen sezon 2 lig ve 2 kupa maçında bordo-mavili formayı giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun Karadeniz Fırtınası'yla 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.