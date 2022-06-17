Trabzonspor’dan 3 transfer daha! KAP’a bildirildi

Trabzonspor, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile Udinese'den ayrılan Jens Larsen'e imza attırdı.

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Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 3 transferi KAP’a yaptığı açıklamayla taraftarlarıyla paylaştı. Kasımpaşa’dan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile 5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavili takım, serbest statüdeki Jens Larsen ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, Eren Elmalı için 3 milyon 600 bin Euro ödeyecek. Doğucan için de 1 milyon 200 bin Euro ödenecek.

Bordo-mavili ekip, Larsen’e de yılda 1 milyon 200 bin Euro ve 153 bin Euro imza ücreti verecek.

Onlar fırtına gibi esmeye hazır, ya siz?️ Güverteye hoş geldiniz. pic.twitter.com/AN8m0QkvNH — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 17, 2022

TRABZONSPOR’UN OYUNCULARLA YAPTIĞI SÖZLEŞMELER

“Şirketimiz ile profesyonel futbolcular Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5’şer yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Evren Eren Elmalı’ya;

2022-2023 futbol sezonunda 7.350.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Yapılan anlaşmaya göre Doğucan Haspolat’a;

2022-2023 futbol sezonunda 6.421.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Sonraki sezonlar için, bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcular ile olan sözleşmelerin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolculara ödenecek yıllık ücretin %5’i ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.”

Jens Larsen

“Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jens Stryger Larsen arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2023-2024 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti,

2024-2025 futbol sezonunda 1.200.000.-Eur garanti ücret ve 153.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.”