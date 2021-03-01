Trabzonsporlu Vitor Hugo paylaştı! ‘Dün burnum kırıldı bugün yerine koyduk’

Süper Lig’in 27’inci haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor’da Brezilyalı savunmacı Vitor Hugo’nun burun kemiğinde kırık meydana geldiği açıklandı.

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncu Vitor Hugo ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

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Trabzonspor doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe karşılaşmasında aldığı darbe sonucu burun kemiğinde kırık oluşan Vitor Hugo’nun tedavisine başlanmıştır. Antrenmanda aldığı darbe sonucu sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi’nin ise bugün çekilen MR grafisinde sağ dizinde iç yan bağ yaralanması olduğu tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştır.”

Burun kemiğinde kırık oluşan Trabzonspor’un savunmacısı Vitor Hugo, son durumunu paylaştı. 29 yaşındaki stoper paylaştığı fotoğrafta; ‘Dün burnum kırıldı bugün yerine koyduk’ ifadelerini kullandı.