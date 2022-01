Trafik kazası geçiren Marcao’dan paylaşım

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan sonra evine giden Marcao’nun aracına arkadan başka bir araç çarpmış ve oyuncunun aracında maddi hasar oluşmuştu.

Kazanın ardından Brezilyalı oyuncuya birçok geçmiş olsun mesajı gelirken, Marcao da sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Marcao sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İyiyim, ailemle birlikteyim. Arabamda sadece maddi hasar var. Mesajlarınız için teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

I’m fine, I’m in home with my family. I only had material damages in my car. Thank you for the messages pic.twitter.com/zK8Z4EUr96

— Marcão (@teixeira_marcao) January 13, 2022