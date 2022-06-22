Tuğberk Tanrıvermiş: Ülke olarak sorunumuz yetenek değil

Okan Buruk dönemi için adı Galatasaray ile anılan Tuğberk Tanrıvermiş, Sözcü'ye açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

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Futbola Galatasaray'da adım atan, İtalya'da altyapı deneyimi yaşayan Tuğberk Tanrıvermiş, SÖZCÜ'ye Türkiye'deki durumu anlattı.

Tanrıvermiş, “Türk futbolu ile Avrupa futbolu arasındaki en büyük fark organizasyonda. Orada futbol profesyoneller tarafından yönetiliyor. Ayrıca İtalya'da oyuncuların lojistiğinden, beslenmesine ve eğitimine kadar her şey kulüplerin kontrolünde” ifadelerini kullandı.

İşte Tuğberk Tanrıvermiş’in Türkiye’deki altyapılarla ilgili tespitleri:

“Altınordu'nun A takımına yeni çıkış yapan Emircan Gürlük'ten çok umutluyum. Kerem Aktürkoğlu'nu çok beğeniyorum. Çok süratli ve yetenekli. Yetenek göçünün en büyük sebebi kulüplerimizdeki organizasyon eksikliği. Teknik adam ve akademi direktörleri sürekli değişiyor. Yönetimler de aynı şekilde. Kalıcı ve organize bir yapı yok.”

“ÜLKENİN SORUNU YETENEK DEĞİL…”

“Pek çok kulüp alt kategorilerdeki genç yeteneklerin farkında bile değil. Ancak ülkedeki ekonomik durum nedeniyle mecburen daha çok genç oyunculara A takımda süre verilecek. Ülke olarak sorunumuz yetenek değil. Yetenek ve teknik kapasite olarak gençlerimiz herkesten üstün. Asıl sorun, yeteneği keşfetmekteki zaafımız. Avrupa'daki kulüplerin gözlemci sayısı bizim kulüplerimizden kat kat fazla.”

“Futbolcu gelişimi için idman sürelerini mutlaka arttırmalıyız ve oyuncularımıza beslenme konularında destek vermeliyiz. Ayrıca okul saatleri de mutlaka düzenlenmeli.”

TUĞBERK TANRIVERMİŞ KİMDİR?

Tuğberk Tanrıvermiş 32 yaşında. Sankt George Lisesi'nden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesi'nde siyaset bilimi okudu. En büyük tutkusu futboldu. İngiltere'de antrenörlük eğitimi aldı. 2014'te Galatasaray'da gözlemci olarak işe başladı, altyapıda antrenörlüğe geçti. 2017-2018 sezonunda Tudor'un ekibinde yardımcı antrenör oldu. Ardından İtalya'ya gitti; Roma ve Spezia'nın altyapısında teknik direktörlük yaptı.