Tüm gözler Şampiyonlar Ligi final maçında! Manchester City Chelsea maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Devler liginde uzun maratonun sonuna gelindi, bu akşam oynanacak Manchester City Chelsea Şampiyonlar Ligi final maçı ile kupayı kazanan takım belli olacak. İki İngiliz takımının oynayacağımı dev finalde Pep Guardiola yönetimindeki City, tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak. 2011/12’de mutlu sona ulaşan Chelsea ise Thomas Tuchel’le büyük başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

MANCHESTER CİTY CHELSEA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

29 Mayıs Cumartesi günü Estadio do Dragao’da oynanacak Manchester City – Chelsea maçını İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports Haber’den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MANCHESTER CİTY CHELSEA MUHTEMEL İLK 11

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, Rodri, Silva, İlkay, De Bruyne, Foden, Mahrez

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Rüdiger, Silva, Kante, Jorginho, James, Chilwell, Mount, Ziyech, Werner

MANCHESTER CİTY CHELSEA MAÇI ÖNCESİ ORTALIK KARIŞTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final günü geldi. Bu akşam İki İngiliz ekibi Manchester City ve Chelsea kupaya uzanmak için kozlarını paylaşacak. Porto'da oynanacak final maçı öncesi dün gece saatlerinde İngiliz taraftarlar arasında arbede çıktı. İngiliz holiganlar arasında daha öncekilere benzer görüntüler yaşandı.

Daha önce 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Porto kentine alınmıştı. Dev finalde Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ OYNANACAK

UEFA, Şampiyonlar Ligi Finali'nde Portekiz’de oynanacak olan Manchester City – Chelsea maçının seyircili oynatılacağını açıkladı.

UEFA tarafından Estadio Drago’da oynanacak olan finalin bilet satışı ile ilgili yapılan bilgilendirmede 16 bin 500 taraftarın maçı takip edebileceği aktarıldı.