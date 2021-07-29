Türk futbolu Avrupa’da erimeye devam ediyor: Ülke puanı yerlerde!

Türk futbolu, 2009-2010 sezonunda değişen Şampiyonlar Ligi eleme statüsünden bu yana Devler Ligi’nde iki takımla temsil edilmedi. Artık Süper Lig’de şampiyon olan takımımız bile elemelerde mücadele etmek zorunda kalacak.

Yapılan pahalı transferler, aşılan limitler ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılıp rotasyon uygulayan takımların kaybettiği maçlar nedeniyle başarısız sonuçlar UEFA sıralamasında ülkemizi 18. sıraya kadar düşürdü.

2019-2020 sezonunda 33.600 puanla 11. sırada yer alan Türkiye; Galatasaray’ın Devler Ligi’ne vedası ve Sparta Prag’ın tur atlamasıyla 20.400 puanda kalıp 18. sıraya geriledi.

Ülkemizi Sırbistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsviçre gibi ülkeler geçerken; Olmypiakos’un yoluna devam ettiği Yunanistan ise 20.2000 puana yükselerek aradaki farkı azalttı.

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SIRALAMA NASIL HESAPLANIYOR?

Ülkelerin Avrupa kupalarında mücadele ettiği takımların aldığı galibiyet, beraberlik ve atladığı tura göre puanlar artıyor. Her yıl değişen puanlar ise ülkelerin son 5 yıl topladığı puanın ortalamasından oluşuyor.

Bu sezon Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile Galatasaray ve UEFA Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor ile Sivasspor temsil ediyor.