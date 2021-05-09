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Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor ve Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin kısmen seyircili oynanacağını duyurdu.

Güncellenme: 21:31, 09/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak!

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte 1'i oranında seyirci alınacaktır” denildi.

Söz konusu uygulamanın sadece Ziraat Türkiye Kupası finali için geçerli olacağını duyuran TFF, “Seyircilerin final müsabakasını güvenli bir şekilde izlemeleri için gerekli tüm sağlık tedbirler alınacak olup detaylar ayrıca açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nun kapasitesi 20 bin kişilik.

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