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Türkiye Kupası Finali’nde Halil Umut Meler düdük çalacak

Kayserispor ile Sivasspor arasında 26 Mayıs 2022 Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçını Halil Umut Meler yönetecek.

Yayınlanma: 12:27 - 23 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Türkiye Kupası Finali’nde Halil Umut Meler düdük çalacak

Ziraat Türkiye Kupası 2021-2022 sezonunun Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak final müsabakasını Halil Umut Meler yönetecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

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