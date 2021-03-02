Türkiye Kupası’nda yarı final programı belli oldu

TFF, Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final müsabaka tarihlerini açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre mücadeleler, 16 ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.. İşte Kupa'da yarı final müsabakaları:. 16 Mart Salı. 20.45 Beşiktaş-Medipol Başakşehir. 17 Mart Çarşamba. 20.45 Antalyaspor-Alanyaspor. İlginizi ÇekebilirSüper Lig&#039;de 5 haftalık program açıklandı! 30-34. hafta programları.... aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"spor-Futbol","pageIdentifier":6291173}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/turkiye-kupasinda-yari-final-programi-belli-oldu-6291173');aip2('newsArticle', {"identifier":6291173,"url":"https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/turkiye-kupasinda-yari-final-programi-belli-oldu-6291173/","headline":"Tu00fcrkiye Kupasu0131&#8217;nda yaru0131 final programu0131 belli oldu","articleBody":"","articleSection":"Futbol","keywords":"["Alanyaspor","Antalyaspor","Ba\\u015fak\\u015fehir","Be\\u015fikta\\u015f","\\u00c7ar\\u015famba","Futbol","sal\\u0131","Spor Toto S\\u00fcper Lig","S\\u00fcper Lig","TFF","T\\u00fcrkiye","T\\u00fcrkiye Kupas\\u0131","Ziraat T\\u00fcrkiye Kupas\\u0131"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/02/iecrop/ziraat-turkiye-kupasi-depo_16_9_1614697930-880x495.jpg","author":"Semih Kalkan","datePublished":"2021-03-02 18:12:19","dateModified":"2021-03-02 18:12:19","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":834}, 'https://www.sozcu.com.tr/spor/futbol/turkiye-kupasinda-yari-final-programi-belli-oldu-6291173/');