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Tuzlaspor, 3 puanı Thuram ile kaptı

Play-off yarışı yapan Tuzlaspor, iki kez geriye düştüğü maçta Adanaspor'u sahasında Thuram'ın 87. dakikada penaltıdan attığı golle 3-2 yendi.

Güncellenme: 17:45, 01/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Tuzlaspor, 3 puanı Thuram ile kaptı

Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Adanaspor’u 3-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 41 puana yükselirken 7. sırada haftayı tamamladı. Konuk takım ise 26 puanla 12. sırada yer aldı.

STAT: 15 Temmuz

HAKEMLER: Koray Gençerler, Emrah Ünal, Cemil Tunç

TUZLASPOR: Haydar Yılmaz, Samet Asatekin, İsmail Konuk (Dk.53 Ömer Şişmanoğlu), Rotman, Anıl Karaer, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Pucko (Dk.70 Onur Ayık), Gökcan Kaya, Carius (Dk.53 Ahmet Yazar), Thuram (Dk.90+1 Yohou)

ADANASPOR: Burak Çapkınoğlu, İsmail Erdoğan (Dk.77 Furkan Şeker), Donkor, Hakan Cinemre, Canberk Dilaver (Dk.88 Evren Korkmaz), Celil Yüksel, Uğurcan Yazgılı, Ergin Keleş (Dk.64 Ahmethan Köse), Atalay Babacan (Dk.88 Serdar Özkan), Berkan Fırat, Ozegovic

GOLLER: Dk. 56 Anıl Karaer, Dk. 79 ve Dk. 87 (Pen.) Thuram (Tuzlaspor) – Dk. 32 Ozegovic, Dk. 69 Atalay Babacan (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Gönülaçar, Ömer Şişmanoğlu (Tuzlaspor) –  Uğurcan Yazgılı, Celil Yüksel (Adanaspor)

15 Temmuz Adanaspor Evren şeker Serdar Özkan