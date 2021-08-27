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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 8 grubun yer aldığı organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Maçlar 16 Eylül’de başlayacak ve final 25 Mayıs’ta Arnavutluk’un başkenti Tiran’da oynanacak.

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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor.

Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi'yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül'de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık'ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da oynanacak.

UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:

A Grubu

  • LASK
  • Maccabi Tel-Aviv
  • Alashkert
  • Helsinki

B Grubu

  • Gent
  • Partizan
  • Flora Tallin
  • Anorthosis

C Grubu

  • Roma
  • Zorya
  • CSKA Sofya
  • Bodo

D Grubu

  • Alkmaar
  • Cluj
  • Jablonec
  • Randers

E Grubu

  • Slavia Prag
  • Feyenoord
  • Union Berlin
  • Maccabi Haifa

F Grubu

  • Kopenhag
  • PAOK
  • Slovan Bratislava
  • Lincoln Red

G Grubu

  • Tottenham
  • Rennes
  • Vitesse
  • Mura

H Grubu

  • Basel
  • Karabağ
  • Kairat Almaty
  • Omonia
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