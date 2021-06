UEFA, Marko Arnautovic’e 1 maç ceza verdi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’ndaki (EURO 2020) Kuzey Makedonya maçında attığı golün ardından ırkçı sözler sarf ettiği öne sürülen Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic’e 1 maç men cezası verdi.

EURO 2020 C Grubu’nda Avusturya ile Kuzey Makedonya karşı karşıya gelmiş ve Avusturya rakibini 3-1 yenerek turnuvaya iyi başlamıştı. Ancak maça damga vuran olay Avusturya’nın üçüncü golünü atan Marko Arnautovic’in Makedon futbolculara yönelik yaptığı ırkçı hakaretlerdi. Deneyimli oyuncu ırkçılık yapmadığını açıklasa da UEFA’nın soruşturmasından kurtulamadı.

Sırp kökenli Arnautovic’in takımına 3-1 galibiyeti getiren golü sonrası, Arnavut asıllı Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski’ye dönerek ırkçı ifadelerle küfrettiği iddia edilmişti.

Marko Arnautovic under investigation by Uefa for goal rant amid allegations of racism.

North Macedonia FA demands ‘the harshest punishment’. https://t.co/y2UCVZ71Sw

— Pete Smith (@PeteSmith1983) June 15, 2021