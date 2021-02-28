Uğurcan Çakır yine devleşti!

Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk eden Trabzonspor’da Uğurcan Çakır karşılaşmaya damgasını vurdu.

Geçen hafta Başakşehir maçında kadroda yer almayan 24 yaşındaki eldiven, sarı-lacivertlilerin tehlikeli ataklarında kalesinde devleşti.

İlk yarıda Mert Hakan Yandaş, Szalai ve Thiam’ın pozisyonlarında gole izin vermeyen Uğurcan Çakır, Süper Lig’de kalesine gelen son 19 şutun 18’ini ve son 16 şutun tamamını kurtardı. Milli eldiven, 64. dakikaya kadar kalesine gelen 7 şutu da engellemeyi başardı.

Uğurcan Çakır, takımının Beşiktaş’ı 2-1 yendiği karşılaşmada çok kritik kurtarışlar yaparak 3 puanı takımına getirerek karşılaşmanın adamı seçilmişti.