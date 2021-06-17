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Ukrayna’dan kritik üç puan | EURO 2020 C Grubu

Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı mağlup ederek EURO 2020'de gruptan çıkma şansını devam ettirdi.

Güncellenme: 18:18, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Ukrayna’dan kritik üç puan | EURO 2020 C Grubu

EURO 2020 C Grubu maçında Ukrayna, Kuzey Makedonya’yı 2-1 mağlup etti.

Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan Ulusal Arena’da oynanan maçta Ukrayna’ya galibiyeti getiren golleri 29’uncu dakikada Yarmolenko, 34’üncü dakikada Yaremchuk kaydederken Kuzey Makedonya’nın tek golünü 57’nci dakikada Alioski kaydetti. Ukrayna 84’üncü dakikada Malinovskiy ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Gruptaki son maçlar öncesinde Ukrayna puanını 3’e yükseltirken Kuzey Makedonya’nın ise henüz puanı bulunmuyor.

Euro EURO 2020 Makedonya Romanya Ukrayna