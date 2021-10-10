Uluslar Ligi Finali’nde şampiyon Fransa! İspanya karşısında müthiş geri dönüş…

UEFA Uluslar Ligi final maçında Fransa geriye düştüğü maçta İspanya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Milano'da oynanan dev mücadelede İspanya 64'te Oyarzabal ile öne geçti 66'da Benzema ve 80'de Mbappe ile bulduğu gollerle geri dönen Fransa nefes kesen finali kazandı.

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Avrupa Uluslar Kupası Finali’nde uzun yıllar unutulmayacak bir maçta İspanya ve Fransa karşı karşıya geldi. San Siro’da oynanan nefis maçta Fransa 1-0 geriye düştüğü maçta arka arkaya bulduğu gollerle 2-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

Son Avrupa Şampiyonu İtalya’yı 2-1 mağlup eden, güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren İspanya ile muhteşem bir geri dönüşe imza atarak Belçika’yı 3-2 geçen Fransa izleyenlere heyecan dolu bir 90 dakika yaşattı.

MBAPPE 80’DE SAHNEYE ÇIKTI

64. dakikada Mikel Oyarzabal ile öne geçen İspanya’ya hemen yanıt veren Fransa, 66. dakikada Karim Benzema ile eşitliği yakaladı. Temponun bir an olsun düşmediği maçın 80. dakikasında sahneye çıkan Kylian Mbappe sonucu belirleyen isim oldu.

Horozlar uzatmalarla birlikte son 15 dakikada İspanyol ataklarıyla bunalsa da skoru korumayı başardı ve kupaya uzandı.

Bu sonuçla Fransa, 2019’da Portekiz’in ardından UEFA Uluslar Ligi’ni kazanan ikinci takım olarak tarihe geçti. İspanya ise gümüş madalyayı aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

64. dakikada Busquets’in harika ara pasına hareketlenen Oyarzabal, ceza sahası içerisinde Upamecano’dan şık bir çalımla sıyrıldı ve yerden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi.

2 dakika sonra Fransa, golcüsü Benzema ile eşitliği yakaladı. Mpappe’nin pasında topla buluşan Benzema, sol çaprazdan harika bir şut gönderdi. Uzak köşeye giden top, Simon’un parmaklarının ucuna da çarparak ağlarla buluştu.

80’de Fransa adına geri dönüşü gerçekleştiren isim Mbappe oldu. Griezmann’ın pasıyla ceza sahasına giren Fransız yıldız, Simon’un yanından topu ağlara gönderdi. İspanyol futbolcular, Mbappe’nin ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia etse de VAR incelemesinin ardından gol kararı onaylandı.