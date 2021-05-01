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Valentin Rosier: Aboubakar bu takımın babası

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, 7 gollü galibiyetin ardından konuştu ve takımdaki olumlu havaya dikkat çekti.

Güncellenme: 22:54, 01/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Valentin Rosier: Aboubakar bu takımın babası

Süper Lig’in 39. haftasında Hatayspor’u 7-0 yenen Beşiktaş’ta 2 golün asistin yapan Valentin Rosier, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takımdaki arkadaşlığa dikkat çeken 24 yaşındaki sağ bek, takımdaki pozitif havanın sonuçlara da yansıdığını belirtti.

Valentin Rosier, takım arkadaşlarını överken Vincent Aboubakar’dan “Bu takımın babası” diyerek söz etti. Fransız oyuncunun maç sonu ifadeleri şöyle;

*Son maçta oynayamadığım için üzgündüm. Şöyle bir pozitif yansıması oldu, dinlendim ve toparlandım, tedavi oldum. Bana yaradı. Dinç bir şekilde maça çıktım. Bu akşam gerçekten iyi iş çıkardık. Herkes elinden geleni yaptık. Şampiyonluğa, kupaya, zafere doğru çok önemli bir adım attık.

*Ben takıma bu sezona katıldım. Çok iyi bir arkadaşlık ortamı var. Kevin ile aynı yaştayız, çok yakınız, hep birlikteyiz. Vincent deyim yerindeyse bu takımın babası. En deneyimlilerinden biri burada. Sürekli bize tavsiye veriyor, yol gösteriyor. Bu söylediğim isimlerden ibaret değil arkadaşlık. Çok iyi bir diyalog var. Arkadaşlarımızdan biri sorun yaşadığında herkes elinden geldiğince çözüm buluyor. Bu pozitif atmosfer saha içine ve sonuçlara yansıyor.

*Rachid, N’Koudou, Adem herkes çok güzel oynadı ama bence maçın oyuncusu Larin. 4 gol atan bir oyuncu kesinlikle maçın oyuncusudur.

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