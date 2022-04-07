Valerien Ismael’in merkez üçlüsü hazır! Stopere takviye…

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Beşiktaş’ın hocası, bonservisinin alınmasını istediği Can ile Josef ve Gedson’lu 3’lü orta saha kuracak. İsmael ayrıca iyi pas yapabilen bir stoper takviyesi istedi.

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Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş serüvenine başlayan Valerien İsmael, gelecek sezon için kolları sıvadı.

Fransız hoca, yardımcılarıyla yaptığı toplantının ardından takımdaki eksik bölgeleri tespit etti. İsmael'in sorun görmediği mevkilerin başında merkez orta saha geliyor. Josef ile Can'ın performansına hayran kalan deneyimli teknik adam, Gedson takviyesiyle rahatlayacak.

SAVUNMAYA YABANCI TAKVİYE

Can Bozdoğan'ın Schalke'den bonservisi alınması yönündeki çalışmalara İsmael'den onay çıktı. Yönetim, kısa sürede 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Vida-Welinton-Montero'lu 3'lü savunmayla sezon sonuna kadar devam edecek olan İsmael, gelecek sezonda iyi pas yapabilen stoper transferi talep etti. Bu doğrultuda Sırp Veljkovic ve Jan Vertonghen liste başında.

‘HAZIR OL GÜVEN’

Siyah-beyazlılar, seyircisinin önünde cumartesi günü Alanyaspor'u ağırlayacak. Teknik Direktör Valerien İsmael'in kadroda sürpriz değişiklikler yapması bekleniyor. Michy Batshuayi'nin Trabzon'da penaltı kaçırmasının ardından moralsiz olması nedeniyle İsmael'in; Güven Yalçın'ı bu maça hazırladığı öğrenildi. Dünkü antrenmanda Güven ile yakından ilgilenen Fransız teknik adamın, “Hazır ol” emri verdiği ifade edildi.

Haber: Doğan Gündoğdu