Vitor Pereira istedi, Ali Koç gerçekleştirdi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un tam yetki vermesiyle teknik direktör Vitor Pereira'nın istediği 7 yeni futbolcu kadroya katılırken 15 isim gönderildi. 2 oyuncu daha gidecek.

İrfan YİRMİBEŞ

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Vitor Pereira, istediği Fenerbahçe'ye kavuştu. Başarılı teknik adam, yeni transferlerle kendi takımını kurdu. Başkan Ali Koç'un tam yetki verdiği Portekizli hocanın isteği doğrultusunda Kim Jae Min, Meyer, Berisha, Diego Rossi ile genç isimler Burak Kapacak, Çağtay Kurukalıp ve Crespo transfer edildi.

Samatta, Gökhan, Ozan, Lemos, Cisse, Zanka, Perotti, Thiam, Ademi, Dirar, Sadık, Harun, Barış, İsmail Yüksek ve Oğuz Kağan ile yollar ayrılırken Caner ile Caulker istenmiyor.

SOL BEK DE ALINACAK

Pereira, gençleşme yönünde de önemli bir adım attı. Yeni transferlerden 7 futbolcunun yaş ortalaması 22.7. Portekizli teknik adam, agresif, tempolu, topa sahip olan, oyunu kontrol eden, kaliteli pas trafiği oluşturan, topun kontrolünü elinde tutan bir takım oluşturmak istiyor. Yeni sezonda kayıpsız yoluna devam eden Fenerbahçe'de bir sol bek transferi yapılacak. Bu isim yabancı olursa Zajc veya Osayi Samuel ile yolların ayrılması bekleniyor.

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