Vitor Pereira’nın Frankfurt planı hazır

Fener’in Portekizli hocası Vitor Pereira, “Biz güçlü ve savaşçı takımız. Sahada zekamızı kullanarak oynamalıyız. Dengemizi kaybetmemeliyiz. Almanya’ya kazanmaya gidiyoruz” dedi.

İrfan YİRMİBEŞ

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EİNTRACHT Frankfurt ile Avrupa Ligi D Grubu serüvenine start verecek olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, oyuncularıyla önemli bir toplantı yaptı. Portekizli hoca, “Biz güçlü ve savaşçı bir takımız. Karşımıza çıkacak zorlukları iyi biliyoruz. Bu zorluklara da hazırız. Kendi oyunumuzu oynayıp kazanmak için mücadele edeceğiz. Zekamızı kullanarak oynamalıyız. Dengemizi asla kaybetmemeliyiz. Üst düzey konsantrasyonla mücadele etmeliyiz. Rakibin vereceği boşlukları sabırla beklemeliyiz. Kolay top kaybı yapmamalıyız, kazanmak için sahada agresif ve coşkulu olmalıyız” diye konuştu. Pereira, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'yle UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Hakem İvan Bebek'in büyük hatalar yaptığı mücadelede sarı-lacivertliler, Braga'ya 1-0'ın rövanşında 4-1 yenilerek elenmişti.

FRANKFURT 11’İ HAZIR

PEREİRA, Almanya'daki kritik maçın 11'ini belirledi. Tisserand'ın sakatlığında savunma üçlüsü Serdar, Kim ve Szalai'den oluşacak. Orta sahanın merkezinde Gustavo ve Meyer oynayacak. Sol kanatta sakatlığı geçen Ferdi, sağda da Osayi forma giyecek. Mesut ile sakatlığı geçen Pelkas hücum bölgesinde yer alacak, forvette ise Valencia olacak. Dün idmanda sakatlanan Zajc'ın durumu bugün netlik kazanacak.