Vitor Pereira’nın kurtuluş üçlüsü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, hücumdaki etkinliği arttırmak için harekete geçti.

İrfan YİRMİBEŞ

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Kötü gidişe son vermek isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyun sistemi ve oyuncu değişikliklerine gidiyor. Gustavo'nun yokluğunda 11'e dönecek olan Jose Sosa'yla değişim başlıyor. Yıldız futbolcu, Pereira'nın yeni lideri olacak. Tangocu, Pereira'nın göreve gelmesiyle kulübeye hapsolmuştu. Portekizli hocanın planı, Sosa'nın tecrübesinden yararlanmak ve orta sahadan hücumu organize etmek.

Sakatlıktan kurtulan İrfan Can Kahveci, 11'in değişmez ismi olacak. Pereira sakatlık ve cezalı olmadığı sürece İrfan Can'ı sürekli oynatmayı planlıyor ve milli futbolcuyla birlikte hücumda daha etkili olacaklarını düşünüyor. Başarılı futbolcu, hücum ile orta saha arasındaki pas bağlantısını sağlayacak. Yeni golcü ise Alman Berisha… Antrenman sonrası son vuruş çalışmaları yapan Berisha, Antwerp maçıyla birlikte çıkış hedefliyor.

DERSİMİZ DURAN TOP

Son 4 maçta duran toplardan gol yiyen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira yardımcılarıyla birlikte yenilen gollerin analizini çıkardı. Savunmadaki sıkıntıyı çözmek için adam paylaşımı, alan savunması ve adam adama savunmanın üstünde duran Portekizli teknik adam, stoperlere duran toplarda adam paylaşımı ve alan savunması konusunda özel program uyguladı.

Pereira, bu arada hücum oyuncularından ileride daha fazla baskı yapmaları isteyecek. Hücumculardan rakip defansın rahat top yapmasına imkan tanınmaması istenilecek.