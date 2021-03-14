Wilfried Zaha artık diz çökmeyecek! Premier Lig’de ilk futbolcu oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nde geçen yıl Mayıs ayında George Floyd’un polis şiddetiyle öldürülmesi sonrası başlayan “Black Lives Matter” hareketini destelemek için İngiltere Premier Lig’deki futbolcular, Temmuz ayından bu yana başlama vuruşundan önce tek dizlerinin üstünde çöküp protestoda bulunuyor.

Crystal Palace ile West Bromwich Albion arasında oynanan maçta ev sahibi takımın yıldızı Wilfried Zaha, diz çökmedi. Premier Lig’de diz çökmeyen ilk futbolcu Zaha olurken bunun nedenini, “Diz çökmenin maç öncesi bir rutin haline döndüğünü hissediyorum. Şu anda diz çökmemiz ya da ayakta durmamız önemli değil. Bazılarımız hala ırkçı tacizler görmeye devam ediyoruz” şeklinde açıkladı.

Takım arkadaşları başta olmak üzere ligde diz çökme protestosuna katılmaya devam herkese saygı duyduğunu belirten Zaha, okullarda ırkçılığa karşı eğitim verilmesi gerektiğini savundu.

Irkçılığa karşı daha güçlü adımlar atılmasını isteyen 28 yaşındaki Fildişili oyuncu, yapılan diz çökme eylemini bir sessiz sinemaya benzetti.

“AİLEM BANA SİYAH OLMAKTAN GURUR DUYMAMI SÖYLEDİ”

Wilfried Zaha, Şubat ayında Financial Times’ın Business of Football oturumunda yaptığı konuşmada, “Diz çökmenin aşağılayıcı hissettirdiğini daha önce de söyledim. Ailem bana büyürken siyah olmaktan gurur duymam gerektiğini söyledi. Ne olursa olsun dik durmamız gerektiğini hissediyorum” ifadelerini kullanmıştı.