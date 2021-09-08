Ya Dieng ya Mendy

Mısır ekibi El Ahly ile Aliou Dieng pazarlığını sürdüren Galatasaray, bir yandan da Leicester City’nin Fransız futbolcusu Nampalys Mendy’yi kiralamak için son aşamaya geldi.

Mesut YILDIRIM

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Galatasaray, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala 6 numara pozisyonu için son kozunu oynuyor.

Galatasaray’ın üzerinde durduğu 1 numaralı isim Aliou Dieng… Mısır ekibi El Ahly ile bir süredir temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, farklı formülleri denese de henüz istediğine ulaşamadı. Mısır kulübünü ikna etmek için çaba harcayan sarı- kırmızılılar 23 yaşındaki Malili orta sahanın alternatifini ise İngiltere'de buldu.

Leicester City forması giyen 29 yaşındaki Nampalys Mendy'nin kiralanması için İngiliz ekibiyle anlaşma aşamasına gelen Galatasaray, son kararını verdikten sonra iki isimden birinin transferine noktayı koyacak. Sarı-kırmızılıların eski golcüsü Bafetimbi Gomis'in kuzeni olan Senegal asıllı Fransız futbolcu Leicester formasıyla bu sezon henüz maça çıkmadı.

Gedson çok zor

Sarı-kırmızılılar, Gedson Fernandes konusunda Benfica'nın inadını aşamıyor.

Yapılan son görüşmede Portekiz ekibi 15 milyon Euro bonservis bedeli isteyerek, yıldız futbolcuyu satmayacaklarını gösterdi. Galatasaray, Gedson için de son ana kadar bekleyecek. Galatasaray’ın planları, yıldız ismi satın alma önceliği ile 1 yıllığına kiralamak.

Babel giderse Rodrigues gelir

Ryan Babel ile Galatasaray arasındaki nikah bugün düşebilir. Kulüp, Kasımpaşa ile masada. Kasımpaşa, eski oyuncusu Babel'i istiyor. Kararı Hollandalı verecek. Eğer ayrılık gerçekleşirse Galatasaray, Al-İttihad ile yollarını ayıran eski yıldızı Garry Rodrigues'i transfer edip kanat rotasyonunu güçlendirecek.